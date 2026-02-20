吉岡里帆と奈緒がW主演を務める映画『シャドウワーク』が2026年に公開されることが決定した。 参考：奈緒が役者を続けられる理由とは？『あのクズ』主人公・ほこ美と重なる“しつこさ” 本作は、第六十六回江戸川乱歩賞受賞作家の佐野広実による同名小説を原作としたクライムサスペンス。監督と脚本は『君は永遠にそいつらより若い』などの吉野竜平が務める。吉野監督は「他者の痛みへの想像力が薄れ、踏み躙られる