２０日の東京株式市場は主力株をはじめ広範囲に売られる展開となり、日経平均株価は大きく下値を試す展開となりそうだ。前日は今月１０日につけた史上最高値を上回って推移する場面はあったものの、取引後半は上げ幅を縮小し５万７０００円台半ばで引けた。５万７０００円台では利益確定売りを優先する動きも根強く、上値の重さも意識されている。きょうは、海外株安の流れを引き継いで日経平均は５万６０００円台まで押し戻され