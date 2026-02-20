年1回の健康診断で安心していないだろうか。その健診の直前だけ体調に気を使い、検査結果に一喜一憂しているようでは、「健康を何もわかっていない」と堀江貴文氏は喝破する。大切なのは、365日間継続してデータを測定する習慣だという。ホリエモン流「医療費を減らすための予防医療」とは？※本稿は、『予防医療How Much？ 病気のリスクをお金の価値で考えてみた』（堀江貴文/著、メディカルレビュー社）の一部を抜粋・編集したも