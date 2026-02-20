モトローラ・モビリティ・ジャパンは2月20日、Androidスマートフォン「motorola edge 60」をUQ mobile 取扱店、UQ mobile online shopで発売する。本体価格は4万5800円。●軽量＆スリム形状で片手でも撮影しやすい新製品は、MediaTek Dimensity 7400チップセットとRAM 8GBを採用し、5200mAh大容量バッテリーと68Wの急速充電機能、そして4眼カメラを搭載したモデル。重量は約179gで約73mmのスリムな横幅に加え、クアッドカー