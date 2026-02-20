◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第14日フィギュアスケート女子フリー（2026年2月19日ミラノ・アイススケートアリーナ）フィギュアスケート女子フリーが行われ、坂本花織（25＝シスメックス）が銀、中井亜美（17＝TOKIOインカラミ）が銅メダルを獲得。千葉百音（20＝木下グループ）は惜しくも4位だった。日本勢で最初に登場したのは千葉。フリー曲「ロミオとジュリエット」に乗り、持ち味とする最後のレイバックスピン