ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックは大会14日目となる19日を終えて、24個目のメダルを積み上げています。フィギュアスケート女子シングルでは、フリースケーティングが行われ、今季限りで引退を表明している坂本花織選手が銀メダルで有終の美。17歳で初出場の中井亜美選手がショートプログラムに続き、トリプルアクセルを決めるなど、銅メダルをつかみました。日本女子フィギュアスケートでダブル表彰台は初の快挙。フィギュ