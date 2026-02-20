今季にかける意気込みは、過去2年とは比べものにならないものがある。トヨタ自動車は24年日本選手権の優勝に貢献するなどエースとして投手陣を支えていた増居翔太投手（25）が、昨秋のドラフト会議でヤクルトに指名され入団。一年後輩で、入社3年目を迎える後藤凌寿投手（24）がさらなる躍進を誓った。「去年まで主戦で投げていた増居さんが抜けたことで、自分が先発として、柱として投げたい気持ちが強くあります」増居の抜