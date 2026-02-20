スノーボード男子スロープスタイル決勝で銀メダルに輝いた長谷川帝勝選手が、試合から一夜明けてインタビューに応じました。現地7日に行われたビッグエアでは、1回目で71.75点を記録しますが、2回目16.00点、3回目28.75点と連続で転倒して全体11位に終わった長谷川選手。しかし、現地18日のスロープスタイルでは、決勝1回目で長谷川選手は予選と構成を変え、キャブ1440、最後はダブルロデオ1260を着地させ「82.13」を記録しました