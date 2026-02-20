沖縄・宜野座の阪神キャンプ施設にツバメがやって来た。つがいだろう。2羽が猛スピードでドーム上空を飛び交う。ブルペン横の建物のすき間に巣を作り始めた。宜野座でツバメを初めて見たのは一昨年だった。取材メモによると過去2年の「ツバメ飛来」はともに2月26日。今年は1週間早いことになる。「いい天気が続きましたからね」とグラウンド整備を担当する阪神園芸甲子園施設部長の金沢健児が言った。南の島にいたツバメ夫婦