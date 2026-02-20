フリーアナウンサーの中川安奈（32）が20日、自身のインスタグラムを更新。新日本プロレスのNEVER無差別級“元王者”のウルフアロンとのストロングスタイルでの2ショットを公開した。「J-WAVE『SanrioSMILEYSMILE』2月23日(月)から26日(木)夜9時30分〜10時4日連続でウルフくんとの対談が放送されます」と告知し、2ショットをアップ。「NHK時代に番組で共演してからもう5年くらいの仲なんですが、フリーになってから一