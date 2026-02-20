Photo: 山田洋路 2026年2月6日の記事を再掲載しています。こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。雨の日の車の乗り降り、一瞬の隙に肩やシートが濡れてしまう不快感……。どうにかならないか、と思っていたのは私だけではないはずです。今回、シリーズ累計3万8000本を突破した話題の「NURASAN-23」をお借りしました。その期待が本物かどうか、実際に試