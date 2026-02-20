ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリーが19日（日本時間20日）に行われ、17歳の中井亜美（TOKIOインカラミ）が最終滑走で140.45点をマーク。合計219.16点とし、銅メダルを獲得した。金メダルは合計226.79点のアリサ・リウ（米国）で、坂本花織（シスメックス）が合計224.90点で銀メダルだった。17歳・中井の表情がころころと変わった。ややミスが出た演技後は、頬に指を当てて首をかし