これは筆者自身の体験です。息子に日々の生活習慣を身につけさせるために、ルーティンを作り、勉強と遊びのメリハリをつけるよう心がけていました。そんな中、息子から予想外の言葉をもらい、親としての自分を見直すきっかけとなった出来事です。この経験を通じて、親としての責任と行動の大切さを改めて実感しました。 息子の一言にハッとした瞬間 ある日、息子と一緒に食事をしていたときのことです。私は食事中にスマ