酷寒の中、一人涼しげな顔で横浜市では２センチの積雪を記録するなど、この冬一番の寒さとなった２月中旬。夜の商店街はすべての店舗のシャッターが下り、人通りもなく、余計に冷え冷えとした空気に包まれていた。ただ、その中の一画だけは、煌々とライトが輝き、多くの人々が集まっていた。ほぼ全員、黒いフード付きのジャンパーを着込み、帽子やマフラーで防寒対策もバッチリといった感じだ。しかし、その中でただ一人、春物のセ