ちょっぴり頑張った日のご褒美には、コンビニで買えるお手軽スイーツがおすすめ。【ファミリーマート】では、ハイクオリティなスイーツやスイーツ感覚で楽しめるパンなど、自分へのプチご褒美にぴったりな商品が販売されています。今回は、お腹も心も満たされそうな新作のスイーツとパンをピックアップしました。 冷やす？ 温める？ チョコをたっぷり楽しみたい日に！ スイーツ