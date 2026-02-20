気象予報士でアナウンサーの塩見泰子が17日、自身のインスタグラムを更新。博士論文の製本が完成し、提出したことを明かした。 【写真】くっきり「京都大学大学院人間・環境学研究科」の文字大学院生になった姿 「博士論文最終版の製本が完成し、本日提出してきました」と記した塩見は同志社大の文学部を卒業しており、2022年3月には京都大大学院人間環境学研究科の修士課程を修了したことを報告。現在は京都大大