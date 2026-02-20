シンガー・ソングライターの飯島真理が17日、自身のインスタグラムを更新。亡くなった世界的音楽家からのプレゼントを実家の部屋で見つけたことを明かした。 【写真】失われない光沢傷ひとつない箱気になるプレゼントの中身 飯島は「実家の私の部屋で見つけました。これ、1983年に坂本龍一さんから頂いたカンヌ映画祭帰りのフランスからのお土産(プレゼント)です。」と赤い箱の写真をアップ。「メモ・カ