ドトールコーヒー（東京都渋谷区）のカフェチェーン「ドトールコーヒーショップ」が、人気メニュー「ミラノサンド」の期間限定商品「てりやきチキン 〜瀬戸内レモンタルタル〜」を3月5日に販売開始します。【えっ？】もう食べられなくなっちゃう？販売終了品もチェック！同商品は、「てりやきチキン」のスライスを使用し、瀬戸内レモンの爽やかな風味のあるタルタルソースが楽しめる一品。コクがありながらもさっぱりとした