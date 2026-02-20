仙台でプレーするFW宮崎鴻昨シーズンのチーム得点王、郷家友太がヴィッセル神戸に移籍したJ2のベガルタ仙台の攻撃陣を、プロ6年目の宮崎鴻がピッチの内外で牽引している。筋骨隆々のボディから“フィジカルモンスター”と、試合中は長髪をオールバックにしてヘアゴムで束ねる独特の風貌から“和製ハーランド”とも呼ばれる26歳のストライカーは、激しさと強さ、熱さ、そして優しさを同居させながらJ2・J3百年構想リーグを戦って