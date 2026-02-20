女優の長濱ねる（２７）が、３月１１日開催の朗読劇「東京の空」（東京・一ツ橋ホール、昼夜２公演）で初舞台を踏むことが１９日、分かった。出演は長濱のみ。昨年１２月２４日に死去した、初代・林家三平さんの妻でエッセイストの海老名香葉子さん（享年９２）の追善公演として上演される。１９４５年３月１０日の東京大空襲で家族６人を亡くし、戦争孤児になった海老名さんは、生涯を通じて戦争反対を訴え続けていた。「東京