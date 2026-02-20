◆第１８回兵庫ユースカップ（２月１９日、姫路競馬場・ダート１４００メートル、良）西日本交流レース第１８回兵庫ユースカップが１９日、姫路競馬場のダート１４００メートルで１１頭（地元１０、高知１＝スターアイセーラは出走取り消し）によって争われ、２番人気のベラジオソニック（田野豊三騎手）が、最後の直線で遠征馬トサノシュジンコウとの叩き合いを制して重賞初制覇。３歳重賞戦線に新たな主役が誕生した。比類な