ガザ平和評議会で発言するFIFAのインファンティノ会長＝19日、ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン共同】国際サッカー連盟（FIFA）のインファンティノ会長は19日、米ワシントンで開かれたパレスチナ自治区ガザの暫定統治機関「平和評議会」の初会合に出席した。ガザでサッカー場などの建設を進めると表明。トランプ大統領はFIFAが7500万ドル（約116億円）を拠出すると説明した。インファンティノ氏は会合で「FIFAと平和