「第66回江戸川乱歩賞」受賞作家・佐野広実による同名小説『シャドウワーク』（講談社文庫）が映画化され、2026年に全国公開されることが決定した。あわせて、吉岡里帆と奈緒がダブル主演を務めることが発表され、コメントが到着した。【動画】吉岡里帆、奈緒のコメント物語の舞台は、海の近くに建つ一軒の日本家屋。配偶者や親から暴力を受けた女性たちを匿うシェルター「おうち」だ。だが、この施設、何かがおかしい──。配