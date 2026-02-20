昨今、介護用のオムツの種類も増えてきた。親の介護を考えていたり、現在進行形で介護をしている人のなかで浮かぶ疑問のひとつが「オムツをするかどうか」だろう。30年以上、排泄を専門とする看護師として働き、自身の母親の介護も行った、排泄ケアの第一人者である西村かおるさんは、オムツの長所や短所も理解したうえで、他の選択肢も考えてみようと提案する。著書『「排泄介護」のお悩み解消ブック トイレ介助、オムツの使い方