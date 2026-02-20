もう一つの未開通部の完成間近!? 「園田西武庫線」兵庫県は2026年2月19日、尼崎市の都市計画道路「園田西武庫線」の藻川工区（0.6km）が、3月20日15時頃に開通すると発表しました。住宅街の川に架かる新たな橋が完成し、兵庫と大阪を真っすぐ東西に結ぶ“便利ルート”がついに全線開通します。【待望のルート!?】全通間近の「園田西武庫線」走ってみた！（地図／画像）開通するのは尼崎市食満（けま）地区を流れる藻川に架かる