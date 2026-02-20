最終順位が決まり、リウとハグをする中井(C)Getty Images感涙の表彰台だ。現地時間2月19日にミラノ・コルティナ五輪はフィギュアスケートの女子フリーが行われ、日本勢は、坂本花織が銀メダル、中井亜美は銅メダル、千葉百音は4位となった。金メダルは米国のアリサ・リウだった。 【関連記事】中井亜美は“自慢の推し”…「スーパー女子高生」に海外からも反響笑顔満開「見ているこちらまで幸せな気分になる」【冬季五輪】