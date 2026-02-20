リンクをコピーする

▼青森県（青森地方気象台・２０日５時）【津軽】くもり後雨か雪【下北】晴れ後雨か雪【三八上北】くもり時々晴れ▼岩手県（盛岡地方気象台・２０日５時）【内陸】くもり時々晴れ【沿岸北部】晴れ後時々くもり【沿岸南部】晴れ後時々くもり▼宮城県（仙台管区気象台・２０日５時）【東部】晴れ【西部】晴れ▼秋田県（秋田地方気象台・２０日５時）【沿岸】くもり【内陸】くもり▼山形県（山形地方気象台・２０日５時）【村山】くも