2万人をみてきた組織開発コンサルタント・勅使川原真衣氏の著書『組織の違和感結局、リーダーは何を変えればいいのか？』がついに刊行。坂井風太氏も「革新性がある」と絶賛した同書の刊行に寄せて、ライターの小川晶子さんに寄稿いただいた。（ダイヤモンド社書籍編集局）嫌いなヤツは人間だと思わなければいい？商業ビルのエレベーター内で、「職場の愚痴」を言っている人がいた。「あいつ、本当に何様なの？ って感じ。いま