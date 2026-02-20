オリックス時代に首位打者2回、ベストナイン5回を記録し、2026年にはWBC日本代表に選出されたメジャーリーガーの吉田正尚選手。しかし、そんな吉田だが実は高校時代に一度、プロを諦めるほど絶望した経験がある。そこからどうやって這い上がることができたのか。吉田の野球人生のターニングポイントとなった“あの1カ月”について、本人に語ってもらった。※本稿は、メジャーリーガーの吉田正尚、ノンフィクションライターの長谷川