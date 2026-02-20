「安くて明朗会計」を掲げるネット葬儀社が、ここ十数年で急速に存在感を高めている。定価表示やお悩み解決コラムなど遺族に寄り添った姿勢は、葬儀の不透明さを解消したようにも見えるが、安さゆえの弊害も…。ネット葬儀社は、本当に葬式をいい方向に変えたのか？※本稿は、『宗教問題』編集長の小川寛大『誰が「お寺」を殺すのか』（宝島社新書）の一部を抜粋・編集したものです。ネット葬儀社の登場により業界の勢力図は様変わ