ミラノ・コルティナ五輪のジャンプ男子でノーマルヒル銅メダル、ラージヒル銀メダル、混合団体銅メダルの二階堂蓮（日本ビール）と、同じく混合団体銅メダルの小林陵侑（チームＲＯＹ）が２０日早朝、羽田空港着の航空機で帰国した。午前７時半頃、小林と二階堂が到着ロビーに姿を見せると、出迎えた約１００人から拍手が起こった。メダルを首にかけた２人は「おつかれさまです！」「感動しました！」などと声をかけられ、笑顔