日本時間２０日朝に行われたミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケート女子フリーで、今季限りでの引退を表明している坂本花織（シスメックス）が銀メダルを獲得した。演技後は、涙を流す姿が見られた。（デジタル編集部）ショートプログラム（ＳＰ）２位で、この日のフリーは最後から２番目に滑った坂本。後半の連続ジャンプが単独ジャンプになったが、それ以外はミスなく、滑り切った。ただ、演技直後はガッツポポ