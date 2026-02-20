アーティゾン美術館で開かれている、作品にまつわる人物の“語りの場”を想像し、創造する鑑賞体験「カタリウム」をご紹介します。作品にまつわる人物の“語りの場”を想像し、創造する鑑賞体験カタリウム、というタイトルは「語り」と空間を表す「リウム（-arium）」を組み合わせたもの。意味するところは「語りの場」。では誰と誰が語り合う場なのか？ 例えば一双の屛風があり、贈り物として制作されたとする。贈られたの