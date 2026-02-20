「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート女子・フリー」（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）坂本花織、中井亜美、千葉百音の日本人３選手が出場。客席ではフィギュアスケート日本チームの選手が応援に駆けつけ、ペアで日本勢史上初の金メダルを獲得した木原龍一、三浦璃来も熱視線を送った。坂本が銀メダル、中井の銅メダルが決まると、鍵山優真らと一緒にりくりゅうペアのふたりもリンク横へ。三浦の目からは