◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第14日フィギュアスケート女子フリー（2026年2月19日ミラノ・アイススケートアリーナ）フィギュアスケートの女子フリーが19日（日本時間20日）に行われ、初出場の17歳・中井亜美（TOKIOインカラミ）が最終滑走で高いレベルの演技を披露した。フリーは140.45点をマークして合計219.16点で銅メダルを獲得した。中井は17歳298日でのメダル獲得で、2010年バンクーバー五輪で銀メダルを獲得した