女子フリー演技する坂本花織＝ミラノ（共同）19日のフィギュアスケート女子で坂本花織（シスメックス）がショートプログラム（SP）に続いてフリーも2位の合計224.90点で銀メダルを獲得した。前回北京五輪の「銅」に続く表彰台で、同競技で日本勢最多に並ぶ通算メダル4個。SP首位だった初代表の17歳、中井亜美（TOKIOインカラミ）がトリプルアクセル（3回転半ジャンプ）を決めたフリーは9位ながら、合計219.16点で銅メダルとな