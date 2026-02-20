【北京共同】北朝鮮の平壌で19日、5年に1度の重要会議、朝鮮労働党大会が始まった。出席した金正恩党総書記は開会のあいさつで、2021年の前回党大会で掲げた経済5カ年計画が目標通り達成されたと述べた。政治や国防、外交などの全分野で成果を上げたと主張した。国営メディアが20日報じた。党大会は数日間続く見通しだ。前回の党大会からの政策を総括するほか、核・ミサイル開発を含む国防分野や経済に関する今後5年間の目標を