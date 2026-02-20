モデルでタレントのアンミカ（53）が20日までに自身のインスタグラムを更新。衣装姿を公開した。 「映画【プラダを着た悪魔】の2が、今年公開されますね」と書き出したアンミカ。「映画の公開が楽しみ過ぎて、お気に入りのパート1のアン・ハサウェイのルックを真似した私服コーデで」と紹介してオフショットをアップした。「ZARAの10年履いてるお気に入りのハイウェストパンツに、足長効果のプラットフォームヒール、フラン