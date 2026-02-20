アメリカのウォール・ストリート・ジャーナルは19日、トランプ大統領がイランへの限定的な空爆を検討していると報じました。イランに対し、核協議での合意を迫ることが目的で、軍事施設や政府機関などが標的となる見通しだとしています。また、関係者の話として、核協議が進展しなければ攻撃を段階的に拡大していくことが検討されていると報じています。