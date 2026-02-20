【ワシントン共同】米海兵隊は19日、米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の返還と同県名護市辺野古への移設について共同通信の取材に対し、「日米両政府の合意に基づき進めている」と回答した。普天間返還と移設を含む在日米軍再編計画には「条件」が設定されているとの認識も示した。日米両政府が2013年に確認した普天間返還の8条件を指しているとみられる。8条件の一つには「代替施設では確保されない長い滑走路を用いた活動