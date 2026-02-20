俳優・森七菜が主演を務める映画『炎上』（4月10日公開）の衝撃的な物語の一端を映し出す予告映像と本ポスタービジュアル、場面写真が解禁された。【動画】そっちの“炎上”だったのか…衝撃的な予告映像本作は、短編映画『そうして私たちはプールに金魚を、』、長編デビュー作『WE ARE LITTLE ZOMBIES』の長久允監督が、新宿・歌舞伎町で生きる若者たちのリアルを描いた完全オリジナル作品。約5年にわたり取材を重ね、実際に