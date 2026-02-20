■20日(金)の全国の天気関東から西日本は雲が広がりやすく、雨の降る所もあるでしょう。北日本は晴れる所が多いですが、東北北部は雲が多く、夕方から雨や雪が降りそうです。■予想最高気温前日より高い所が多いでしょう。九州や四国は15℃を超えて、厳寒さが少し和らぎそうです。仙台や青森は前日より5℃以上高くなるでしょう。東京と名古屋は前日とあまり変わらず11℃。冷たい北風は収まりますが、日差しが少なく寒く感じられそ