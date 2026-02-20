◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート女子フリー（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）ショートプログラム（ＳＰ）１位から出た初出場の１７歳、中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１４０・４５点、合計２１９・１６点で銅メダルを獲得。２０１０年バンクーバー五輪で銀メダルを獲得した浅田真央の１９歳を超え、１７歳１０か月で日本フィギュアスケート最年少メダリストとなった。坂本花織（シスメックス）