朝のドル円は１５５円００銭前後での推移＝東京為替 昨日のドル円は１５５円００銭を挟んでの振幅。東京市場で１５４円台後半から１５５円３４銭まで上昇。ロンドン午後にかけて１５４円５０銭台へ落とすも、１５５円３０銭手前まで反発し、１５５円００銭前後という展開。 USDJPY 154.99