8:00ブレマンNZ中銀総裁、講演 9:00ラガルドECB総裁、授賞式出席 19:00ユーロ圏妥結賃金（第4四半期） 23:45ボスティック・アトランタ連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり） 21日2:45ローガン・ダラス連銀総裁、会議出席（質疑応答あり） 5:30ムサレム・セントルイス連銀総裁、FOXインタビュー応じる 中国春節（旧正月）休場（～23日） ※予定は変更することがあります