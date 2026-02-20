招待選手としてナショナルズのキャンプに参加している小笠原慎之介投手（28）が21日（日本時間22日）の敵地でのカージナルスとのオープン戦に先発することが決まった。20日までにMLBの公式サイトで発表された。小笠原は昨季、中日からポスティングシステムを利用してナショナルズに移籍。開幕を3Aロチェスターでスタートし、7月にメジャー初昇格。ただ、2試合に先発し成績は0勝1敗、防御率9.45でマイナー降格となった。8月に