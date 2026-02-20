「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート女子・フリー」（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）アリサ・リュウ（米国）がＳＰ３位から、逆転の金メダル。米国勢としては２００２年のソルトレイクシティ五輪のサラ・ヒューズ以来、２４年ぶりの金メダルとなった。表彰式では日本勢に挟まれて満面の笑顔が浮かんだ。金メダルとともにティナのぬいぐるみを贈呈されると、坂本花織と中井亜美がメダルに引っかけて固定