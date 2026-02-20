赤ちゃんが猫に顔をすりすりする姿を捉えた動画がInstagramで7万いいねの反響を呼んだ。投稿したのは柴犬Halu（@halu4809）さん。「この動画には、かわいいしかない」「やや困惑してるけど受け入れてる猫ちゃん可愛すぎ笑」「このお年で猫吸いを極めてるとは」といったコメントが寄せられた。猫のMugiちゃんと赤ちゃんの日常について、投稿主さんに聞いた。【別カット】「ふわふわを頬で感じて幸せそう」寝ても覚めても相思相愛