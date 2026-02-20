【ニューヨーク共同】19日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比17銭円安ドル高の1ドル＝154円94銭〜155円04銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1765〜75ドル、182円48〜58銭。米雇用関連統計の結果を受け、早期の米追加利下げ観測が後退するとの見方から、円売りドル買いがやや優勢だった。