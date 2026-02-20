日本ケロッグは、ロングセラーブランド「コーンフロスティ」シリーズから新フレーバー『コーンフロスティ チョコ』を23日より全国で発売する。【画像】こちらはリニューアル！ケロッグの人気商品『ココくんのチョコワ』1963年の日本発売以来、半世紀以上にわたり愛されてきた同シリーズ。CMでは1980年代より、トニー・ザ・タイガーがさまざまなことに挑戦する子どもたちを応援する存在として親しまれてきた。近年は原材料価